Коронавирус В Британии успешно испытали новое лекарство против COVID-19

2020-07-21 17:30 207

В Британии провели клинические испытания нового метода лечения коронавирусной инфекции, который резко уменьшил количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на ВВС Украина.

Препарат разработала британская компания Synairgen. Лечение предусматривает использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, борющийся с вирусной инфекцией. Белок вводят непосредственно в легкие пациентов с коронавирусом при с помощи небулайзера, он должен стимулировать иммунный ответ организма.

Первые результаты испытания нового препарата позволяют предположить, что лечение на 79% уменьшает вероятность возникновения осложнений у пациентов с коронавирусом, которым часто требуется вентиляция легких. По словам разработчиком медикамента, состояние пациентов улучшается настолько, что не мешает их повседневной жизни.

Испытания показали очень значительное уменьшение удушья среди пациентов с COVID-19. Также среднее время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть и уменьшилось в среднем от девяти до шести дней.

В двойном слепом исследовании участвовал 101 доброволец, которых госпитализировали в девять больниц Великобритании с COVID-19. Руководитель исследования Том Уилкинсон считает, что если результаты подтвердят более масштабные исследования, новое лечение в корне изменит ситуацию.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что главным средством борьбы с распространением коронавируса является отслеживание путей распространения инфекции. Глава директор ВОЗ заявил, что карантинные меры могут помочь замедлить передачу COVID-19, однако локдаун не способен полностью остановить пандемию.

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