В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список

По состоянию на 21 июля из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В течение минувшей недели еще 13 стран открыли границы для украинцев: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия.
Ранее въезд из Украины разрешили в 23 страны:
Вместе с тем, как подчеркнул Кулеба, для въезда в некоторые страны необходимо соблюсти определенные правила. Министр призвал проверять перед путешествием правила посещения стран на интерактивной карте МИД.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире