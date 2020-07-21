Политика В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список

2020-07-21 22:00 228
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По состоянию на 21 июля из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В течение минувшей недели еще 13 стран открыли границы для украинцев: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия.

Ранее въезд из Украины разрешили в 23 страны:

  • Турцию
  • Сербию
  • Албанию
  • Северную Македонию
  • Черногорию
  • Беларусь
  • Великобританию
  • США
  • Мексику
  • Египет
  • Тунис
  • Южную Корею
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Бурунди
  • Южный Судан
  • Эфиопию
  • Сомали
  • Кению
  • Замбию
  • Танзанию
  • Сейшельские острова
  • Багамские острова
  • Ливан

Вместе с тем, как подчеркнул Кулеба, для въезда в некоторые страны необходимо соблюсти определенные правила. Министр призвал проверять перед путешествием правила посещения стран на интерактивной карте МИД.

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