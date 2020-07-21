Политика В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список

2020-07-21 22:00 228

По состоянию на 21 июля из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В течение минувшей недели еще 13 стран открыли границы для украинцев: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия.

Ранее въезд из Украины разрешили в 23 страны:

Турцию

Сербию

Албанию

Северную Македонию

Черногорию

Беларусь

Великобританию

США

Мексику

Египет

Тунис

Южную Корею

Ирак

Иран

Афганистан

Бурунди

Южный Судан

Эфиопию

Сомали

Кению

Замбию

Танзанию

Сейшельские острова

Багамские острова

Ливан

Вместе с тем, как подчеркнул Кулеба, для въезда в некоторые страны необходимо соблюсти определенные правила. Министр призвал проверять перед путешествием правила посещения стран на интерактивной карте МИД.

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