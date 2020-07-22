Коронавирус Коронавирус проник в 213 стран мира, заражены более 15 миллионов человек

2020-07-22 10:39 249

Пандемия коронавируса охватила 15 093 246 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers на 22 июля.

При этом избавиться от болезни смогли 9 101 515 жителей планеты, число смертельных случаев составляет 618 270. Еще 5 363 158 пациентов продолжают борьбу с осложнениями, вызванными COVID-19.

В целом коронавирусная инфекция распространилась на 213 стран мира.

Первое место по количеству инфицированных занимают Штаты (4 023 947 случая), далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 194 085).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что карантин сам по себе не может полностью остановить распространение коронавируса, он лишь замедляет передачу инфекции.

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