В США китайских хакеров поймали на попытке украсть данные о разработке вакцин

В США двух китайских хакеров обвинили в попытке украсть данные об исследованиях, связанных с разработкой вакцины против коронавируса.
Как сообщает DW, хакеры пытались подключиться к компьютерным сетям американских компаний и похитить конфиденциальную информацию.
Китайцы занимались хакерской деятельностью на протяжении более десяти лет. Их работа была направлена на компании, которые работают в высокотехнологичных отраслях в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Литве, Южной Корее и других странах.
Пока неизвестно, получилось у хакеров украсть данные о вакцине против коронавируса или нет. Напомним, сейчас в мире на людях тестируют 17 вакцин от коронавируса.
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