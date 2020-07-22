Экономика Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса

2020-07-22 18:30 219
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Спрос на иностранную валюту в Украине превышает предложение

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 22 июля на межбанковском валютном рынке Украины повысился до уровня 27,78 гривни за доллар по цене продажи. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, спрос на валюту превышает предложение, т.к. нерезиденты, спекулянты и импортеры активно участвуют в торгах, опасаясь что позже будет дороже.

"Заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривны на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил аналитик.

Шевчишин считает, что курс гривни продолжит снижаться, и доллар в Украине перейдет в новый ценовой диапазон.

"Попытки сбить спрос, предпринимаемые НБУ, оказались слабыми, что можно рассматривать как переход курса в диапазон 27,5-28 гривен за доллар. Цель по курсу – 28 гривен за доллар – остается текущей целью, на подходе к которой НБУ, вероятно, попытается сбить спрос. В конце июля и начале августа запланированы крупные погашения ОВГЗ, которые дадут ликвидность рынку и могут усилить ослабление гривни", – отметил специалист.

Тем временем нерезиденты продолжают уверенно выходить из украинских ОВГЗ. По словам Шевчишина, только за 6 дней иностранные инвесторы закрыли более 2,9 млрд гривен инвестиций в гособлигациях, а с начала месяца – 4,8 млрд гривен.

"Вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ показал катастрофически низкий спрос на бумаги и единичные заявки на гривневые облигации. В условиях ожидаемой девальвации, предлагаемая Минфином доходность не интересна рынку", – сказал эксперт.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной денежной эмиссии гривни. Вместо этого Минфин намерен привлекать средства на внешнем и внутреннем рынках.

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