Спорт Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы

2020-07-23 15:46 192

Глава Минздрава Украины Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля.

Об этом на своей странице в Facebook, сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25 процентов. Конечно же, помимо соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19", - сообщил Павелко.

Он также добавил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50 процентов зрителей от общего количества имеющихся мест на трибунах стадионов.

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