Коронавирус Минздрав вводит новые жесткие ограничения с 1 августа: где запретят работу транспорта и ТРЦ

2020-07-23 21:30 150

МОЗ разделил страну на четыре зоны, для каждой из которых подготовил свои ограничения

Ограничения, которые включают в себя санитарные правила, а также лимит количества людей в помещении, начнут действовать с 1 августа.

«Зеленая зона». Здесь все просто – в «зеленой» зоне соблюдаются общепринятые правила карантина: защитная маска, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на пять квадратных метров, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах лишь с на половину заполненным залом, перевозка пассажиров только с учетом сидячих мест.

«Желтая» зона. Здесь будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме экстренных и кризисных центров.

«Оранжевая» зона. Здесь действует запрет на работу объектов размещения хостелов и турбаз кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время. Также отменены плановые госпитализации. Закрыты спортзалы, учреждения культуры, а также изменения в детских лагерях. Массовые мероприятия можно проводить только с расчетом один человек на 20 квадратных метров, не более 100 человек в помещении.

«Красная» зона. Здесь прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, закрыты учебные заведения.

В Минздраве продлили адаптивный карантин до 31 августа 2020 года и поделили регионы на четыре зоны. Распределение «по цветам» будут проходить по специальным критериям: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. Населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более чем 10%. Уровень распространения определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждать Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире