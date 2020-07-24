Коронавирус В Италии зафиксировали рост числа инфицированных коронавирусом

2020-07-24 14:12 291

За последние сутки в Италии зафиксировали более трехсот случаев коронавируса, что свидетельствует о росте заболеваемости по сравнению с предыдущим днем, когда было 282 новых случая.

"Количество новых случаев коронавируса, которые фиксируются в течение 24 часов, в Италии все еще растет: по данным Службы гражданской защиты за последнее время их было 306, по сравнению с 282 вчера", - сообщает агентство ANSA.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 245 338.

Количество летальных случаев за последние сутки составляло 10 (за предыдущие сутки было 9), общее количество жертв пандемии в Италии возросло до 35 092. Только в одном регионе, Валле-д'Аоста, в течение последних 24 часов не было обнаружено новых случаев коронавируса.

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