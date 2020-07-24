Мир Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз

2020-07-24 12:43 348

Сегодня в Стамбуле впервые за долгое время проведут намаз в Айя-Софии. Об этом сообщает агентство Anadolu. Христианские фрески и иконы закроют занавесками.

Напомним, скандальное решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть было принято Госсоветом Турции 10 июля. Власти постановили, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Ведутся работы по благоустройству территорий. Специально для журналистов вблизи мечети создана площадка, где они смогут освещать происходящее у Айя-Софии.

При этом реставрационные работы в здании мечети продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Напомним, государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея, чтобы иметь возможность присвоить ему статус мечети. В то же день турецкий суд разрешил сделать мусульманскую мечеть из собора Святой Софии, которая была в статусе музея последние 85 лет.

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