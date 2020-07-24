Мир Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз

2020-07-24 12:43 348
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня в Стамбуле впервые за долгое время проведут намаз в Айя-Софии. Об этом сообщает агентство Anadolu. Христианские фрески и иконы закроют занавесками.

Напомним, скандальное решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть было принято Госсоветом Турции 10 июля. Власти постановили, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Ведутся работы по благоустройству территорий. Специально для журналистов вблизи мечети создана площадка, где они смогут освещать происходящее у Айя-Софии.

При этом реставрационные работы в здании мечети продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Напомним, государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея, чтобы иметь возможность присвоить ему статус мечети. В то же день турецкий суд разрешил сделать мусульманскую мечеть из собора Святой Софии, которая была в статусе музея последние 85 лет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Турция ответила на призыв ЕС отменить превращение Собора Святой Софии в мечеть

2020-07-15 08:40 1611

фото Турция испытала ракету Atmaca, которая в этом году заменит Harpoon USA

2020-07-07 09:11 1779

В Турции намерены жестко контролировать Facebook, YouTube, Twitter и Netflix

2020-07-03 10:39 1680

Сегодня открываются авиаперелеты из Украины в Турцию

2020-07-01 12:15 1833

Еще новости в разделе "Мир"

Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз

2020-07-24 12:43 348

Во Франции завершили расшифровку черных ящиков сбитого в Иране лайнера МАУ

2020-07-24 10:12 789

В Польше прогнозируют глубокий кризис экономики без украинских заробитчан

2020-07-23 15:14 1893

Почти 40 тысяч граждан Азербайджана добровольно пришли служить в армии

2020-07-22 14:12 1266
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз 2020-07-24 12:43 348
Во Франции завершили расшифровку черных ящиков сбитого в Иране лайнера МАУ 2020-07-24 10:12 789
В Польше прогнозируют глубокий кризис экономики без украинских заробитчан 2020-07-23 15:14 1893
Почти 40 тысяч граждан Азербайджана добровольно пришли служить в армии 2020-07-22 14:12 1266

Лента

16:33 Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы
16:03 Знакомство с тёщей: Названа настоящая причина поездки Зеленского и Мендель на остров Бирючий
КАРТА 15:28 Погода на выходные: В Украину идут грозовые ливни, температура упадет до +12°C
14:46 Киберполиция накрыла большую хакерскую сеть в девяти областях Украины
14:12 В Италии зафиксировали рост числа инфицированных коронавирусом
13:44 Генсек ООН провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
13:11 Европарламент раскритиковал договоренности лидеров ЕС об антикризисном бюджете
12:43 Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз
12:16 27 июля вступят в силу новые условия режима тишины на Донбассе
11:42 Зеркальный шаг: Китай потребовал немедленного закрытия генконсульства США