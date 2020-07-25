Коронавирус Украинцам разъяснили, как коронавирус повлияет на местные выборы

2020-07-25 12:00 351

В связи с изменениями избирательного закона и пандемией коронавируса местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях.

Об этом заявил член комиссии Андрей Гевко, пишет пресс-служба ЦИК.

При этом в центральной избирательной комиссии отмечают, что базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса.

По словам Гевко, при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями, а также установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.

Вдобавок к этому он подчеркнул, что ЦИК совместно с Кабинетом министров, Министерством здравоохранения приложит усилия и предпримет необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно.

Ранее «Хвиля» писала, что украинцы 25 октября отправятся на избирательные участки, где им выдадут по несколько бюллетеней для голосования за местную власть.

Правила и форма бюллетеней, по которым пройдут выборы сельских, поселковых и городских глав, в основном, не поменялись, однако изменилось условие для проведения двухтурового голосования.

Таким образом, в городах с более чем 75 тысяч избирателей жители будут избирать мэра в два тура, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов.

Напомним, Офис президента Украины сообщил, что проведение местных выборов в оккупированных боевиками районах Донбасса возможно лишь после всеобъемлющей деэскалации, вывода российских войск и при выполнении ряда других условий.

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