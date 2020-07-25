Экономика Доллару будет больно, НБУ неожиданно изменил курс валют: чего ждать после выходных

2020-07-25 12:30 720
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Курс валют в Украине 25 июля покажет настоящую силу гривны, которая после выходных задаст настоящую «трепку» доллару и евро.

Так, доллар после выходных просядет, начав торги с -12,2 гривен. К средине прошлого дня валюта уже упала до 2773,82 гривны, однако к концу дня начала вновь набирать позиции.

Евро также достанется: после выходных валюта просядет на 1,6 гривны.

Курс валют в Украине на 25 июля, согласно прогнозу НБУ:

100 долларов — 2787,79 грн;

100 евро —3223,66 грн.

Российскую национальную валюту сегодня можно будет приобрести за 3,9059 грн (за десять российских рублей).

Как сообщалось ранее, стало известно, почему курс доллара растет вторую неделю подряд. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, курс американской валюты в Украине растет из-за психологических факторов, и для подорожания хватило даже заявления о девальвации гривны.

Сологуб также напомнил украинцам, что первый раз курс доллара резко вырос после отставки экс-главы регулятора Якова Смолия.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупают валюту бизнес", - цитирует его пресс-служба Нацбанка.

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