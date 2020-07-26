Коронавирус Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев

2020-07-26 12:30 1251
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Виктор Ляшко ответил, сколько будет стоить вакцина в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал примерную стоимость вакцины от коронавируса, которую собирается представить китайская компания.

Об этом он сообщил в эфире «Украинского радио».

По словам Ляшко, на данный момент вакцина уже в третьей стадии разработки, однако в первых рядах в списке ВОЗ. Всего будет нужно две дозы вакцины, стоимость одной дозы составляет около 20 долларов, то есть где-то 500 грн.

«Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, – это компания из Китая, которая уже в третий клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен – 1 доза и будет их вакцина потребовать двукратного введения», – сказал главный санитарный врач.

На данный момент препарат пока что не зарегистрирован, однако украинцу понадобится 1000 грн, чтобы получить две дозы вакцины.

Ляшко также выразил мнение, что практически все население страны должно быть привито, но, естественно, есть люди с протипоказаниями. При этом он подчеркнул, что в первую очередь должны вакцинировать, а также сотрудников силовых структур. Средства должно выделить государство. Во вторую очередь прививать должны пожилых людей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского обсудили вопрос вакцины от COVID-19

2020-07-26 10:00 660

Украинцам разъяснили, как коронавирус повлияет на местные выборы

2020-07-25 12:00 1608

Украина почти поставила новый антирекорд по коронавирусу

2020-07-25 11:30 1683

Пищевая пленка, синяя изолента и скотч - как защищаются от коронавируса водители такси

2020-07-24 19:34 2250

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев

2020-07-26 12:30 1251

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

2020-07-26 10:30 663

У Зеленского обсудили вопрос вакцины от COVID-19

2020-07-26 10:00 660

Украинцам разъяснили, как коронавирус повлияет на местные выборы

2020-07-25 12:00 1608
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев 2020-07-26 12:30 1251
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей 2020-07-26 10:30 663
У Зеленского обсудили вопрос вакцины от COVID-19 2020-07-26 10:00 660
Украинцам разъяснили, как коронавирус повлияет на местные выборы 2020-07-25 12:00 1608

Лента

15:00 Украинцев лишат социальных выплат, так как их «слишком много»
14:30 В Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
14:00 "Забирают даже поношенные вещи": в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать
13:30 Дополнительный контроль: как готовятся к прекращению огня на Донбассе с 27 июля
13:00 Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней - жертвой может стать каждый
12:30 Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев
12:00 Украинцам пообещали минималку в 5000 грн: названы сроки
11:30 Гривна внезапно даст доллару отпор, НБУ обновил курс валют: чего ждать в обменниках
11:00 Праздник 26 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы
10:30 Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей