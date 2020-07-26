Коронавирус Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев

2020-07-26 12:30 1251

Виктор Ляшко ответил, сколько будет стоить вакцина в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал примерную стоимость вакцины от коронавируса, которую собирается представить китайская компания.

Об этом он сообщил в эфире «Украинского радио».

По словам Ляшко, на данный момент вакцина уже в третьей стадии разработки, однако в первых рядах в списке ВОЗ. Всего будет нужно две дозы вакцины, стоимость одной дозы составляет около 20 долларов, то есть где-то 500 грн.

«Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, – это компания из Китая, которая уже в третий клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен – 1 доза и будет их вакцина потребовать двукратного введения», – сказал главный санитарный врач.

На данный момент препарат пока что не зарегистрирован, однако украинцу понадобится 1000 грн, чтобы получить две дозы вакцины.

Ляшко также выразил мнение, что практически все население страны должно быть привито, но, естественно, есть люди с протипоказаниями. При этом он подчеркнул, что в первую очередь должны вакцинировать, а также сотрудников силовых структур. Средства должно выделить государство. Во вторую очередь прививать должны пожилых людей.

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