Коронавирус Более десяти миллионов человек уже получили иммунитет к COVID-19

2020-07-28 11:14 753

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний излечились 10 млн 051 тыс. 644 человека. Такие данные обнародовал статистический портал Worldometer 27 июля.

По состоянию на сегодня наибольшее число выздоровевших в США, которые остаются главным эпицентром пандемии (2,1 млн человек), Бразилии (1,6 млн), Индия (918 тысяч).

В то же время, по данным портала, число жертв инфекции превысило 652 тысячи, а общее количество заразившихся – 16,4 млн человек.

Уровень смертности от коронавируса составил 83,7 на 1 млн жителей планеты.

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