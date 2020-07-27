Коронавирус Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ созывает экстренное заседание

2020-07-27 18:00 81
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За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось

Пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 27 июля

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - отметил Гебрейесус, добавив, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы ВОЗ, пандемия "изменила мир". Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что "люди способны реагировать как позитивно, так и негативно".

"Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ", - добавил Гебрейесус.

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Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ созывает экстренное заседание 2020-07-27 18:00 81
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