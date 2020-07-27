Спорт Луческу признался, что хочет удовлетворить болельщиков Динамо

2020-07-27 16:25 102

Новый главный тренер футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу уверен, что под его руководством команда сможет добиться хороших результатов и это позволит ему завоевать уважение фанатов, пишет AA.com.

После назначения Луческу многие фанаты команды выступили против такого шага со стороны руководства клуба и раскритиктовали его. По мнению тренера, болельщики Динамо не восприняли его, поскольку он выиграл у команды много чемпионств.

"В истории Динамо не было такого плохого периода, и я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду двигаться вместе с футболистами и пытаться решить все проблемы. Я хочу удовлетворить болельщиков Динамо.

Фанаты смотрят на результаты. Если мы добьемся хороших результатов, у болельщиков не будет проблем? Когда я тренировал Шахтер, выиграл у Динамо много чемпионатов. Возможно, они из-за этого злятся. Конечно, я буду бороться за успех Динамо, а болельщики всегда аплодируют успеху", - заявил Луческу.

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