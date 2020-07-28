Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшие годы не откажется от ядерного оружия

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР как ядерная страна навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность.
"Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда", - отметил Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, борьба с врагами продолжается, и КНДР никогда не перестанет "оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал", с которым силы других стран не смогут сравниться.
"Мы стали страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа", - добавил лидер страны.
Ранее в республике заявили, что Северная Корея сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает.
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