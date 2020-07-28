Коронавирус Визиты в ЕС останутся для украинцев под запретом еще минимум две недели - Bloomberg

2020-07-28 16:30 234

Евросоюз намерен оставить внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран в течение как минимум еще двух недель. Такое решение было принято из-за увеличения числа новых случаев Covid-19. Данное решение коснется в том числе и украинцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, во вторник, 28 июля.

Отмечается, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, в частности, исключив Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, чьи жители могли въезжать на территорию союза беспрепятственно. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными.

В "белый" список сейчас также входят:

- Алжир,

- Австралия,

- Грузия,

- Марокко,

- Новая Зеландия,

- Руанда,

- Таиланд,

- Тунис,

- Уругвай.

По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду.

"Что касается критериев, которым отвечает или не отвечает та или иная интересующая вас страна, чтобы быть включенной в список, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Наши критерии были опубликованы. Они открыты. Вы можете к ним обратиться. На их основании можно судить о готовности той или иной страны обмениваться поездками со странами Европейского союза", - сказал дипломат, комментируя данную ситуацию.

По его словам, "это решение полностью зависит от оценки государств-членов Европейского союза, и на данном этапе невозможно сказать, какие страны будут включены в список и будут ли внесены изменения в предыдущий список". "Все это входит в компетенцию государств ЕС, и их решения еще нет", - объяснил собеседник агентства.

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