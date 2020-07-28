Политика Украина, Польша и Литва договорились создать "Люблинский треугольник"

2020-07-28 21:00 360

Во вторник, 28 июля, представители Украины, Польши и Литвы провели в Люблине встречу, на которой договорились о создании нового формата под названием "люблинский треугольник".

"Сегодня мы создаем "люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - прокомментировал договоренность министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что стороны будут сотрудничать не только в сфере обороны, результатом чего станет создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Также предусматривается усиление экономического сотрудничества, торговли и туризма.

"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - заявил Кулеба.

Вместе с тем он выразил благодарность Польше и Литве за поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, а такжев реализации реформ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что если Украина хочет и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом, она должна сохранить независимость Национального банка, не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

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