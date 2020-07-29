Экономика За месяц сумма госдолга Украины увеличилась на 59,7 миллиардов

2020-07-29 15:46 375

Государственный и гарантированный долг Украины в июне составил 85,01 млрд долл., или 2 269,17 млрд грн.

По данным Минфина, в июне сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,7 млрд грн, или 2,7%, а в долларовом - на 2,89 млрд долл., или 3,5%.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил почти 1,4 трлн грн (60,13% от общей суммы долга), или 51,1 млрд долл., в то время как внутренний долг составил 904,79 трлн грн (39,87%).

Госдолг составил более 2 трлн грн, или 75,02 млрд долл. (88,25%). Гарантированный государством долг Украины составлял 266,6 трлн грн (11,75%), или 9,99 млрд долл.

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