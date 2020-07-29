Коронавирус Как украинские школьники будут учиться с 1 сентября - инфографика с 3 сценариями

2020-07-29 18:30 210

Стало известно как примерно будут учиться украинские школьники с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает издание "Слово і Діло".

На заседании комитета образования, науки и инноваций временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировали некоторые новации.

Три сценария - четыре зоны

В зависимости от эпидемической ситуации страна будет делиться на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В частности, на территории регионов с "оранжевым" уровнем опасности запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования. Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

Правительство планирует, что учебный год в Украине начнется в соответствии с одним из трех сценариев. Если к 1 сентября будет низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешат в обычном режиме.

При высоком уровне заболеваемости обучение будет происходить дистанционно.

В случае среднего уровня заболеваемости предусматривается введение смешанной формы обучения - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

"Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", - заявил Сергей Шкарлет.

Наиболее вероятный сценарий

Наиболее вероятным в Украине считается третий сценарий. В таком случае рекомендации по организации образовательного процесса будут следующими:

- в приоритете - соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);

- отмена массовых мероприятий и экскурсий;

- проведение собрания педколлективов в дистанционной форме;

- предотвращение скопления большого количества людей;

- разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;

- рекомендуется проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения.

Что будет с младшей школой

Для младшей школы полностью дистанционная форма обучения применяться не будет, поскольку она признана неприемлемой.

Лицам из группы риска (с хроническими или легочными заболеваниями, расстройствами иммунной системы, тем, кто страдает сахарным диабетом и т.д.) рекомендуется продолжить обучение, максимально соответствующее потребностям их защиты: экстернат или дистанционное обучение.

Пока не известно, будут ли вынуждены дети сидеть на всех уроках в масках.

В случае необходимости учебные заведения будут закрывать на карантин на 14 или 7 дней (окончательное решение еще не принято).

Ранее рассматривался вариант тестирования учителей еженедельно, но от него отказались.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире