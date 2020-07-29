Курс доллара в обменниках снова пошел вверх

Американская валюта на наличном рынке дешевела в начале недели, но в середине немного подорожала.
После двух дней снижения курс доллара в обменниках киевских банков вернулся к росту, свидетельствуют данные BIN.ua.
Так, в среду, 29 июля, курс продажи наличного доллара вырос на 3 копейки до 27,82 UAH/USD, курс покупки на 4 копейки до 27,54 UAH/USD.
Средний курс покупки евро вырос на 4 копейки до 31,99 UAH/EUR, курс продажи на 2 копейки до 32,60 UAH/EUR.
Национальный банк немного уркепил курс гривны на 29 июля - до 27,68 за доллар.
Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможность искусственной девальвации гривны не рассматривается.
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