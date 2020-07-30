Коронавирус Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом

2020-07-30 10:39 234
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В Тернопольской области местный житель в третий раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - отметил Богайчук, передает сайт "Тернополяне".

На сегодняшний день в области наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, поскольку люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий.

Напомним, в Тернопольской области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. 

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