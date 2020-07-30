Коронавирус В мире уже выздоровел каждый второй зараженный коронавирусом

2020-07-30 15:46 189

Число инфицированных коронавирусом в мире составляет 17 млн 194 тыс 261 человека, сообщает Worldometers. 10,7 млн человек уже выздоровели, но более 670 тысяч погибли.

Наибольшее количество инфицированных обнаружили в США – 4,5 млн человек. Число умерших в Америке составляет 153 тыс 845 человек, однако выздоровели – 2,2 млн человек.

На втором месте Бразилия с 2,5 млн подтвержденных больных, а на третьем месте – Индия с 1,5 млн инфицированных.

Также в пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса вошли Россия (828 тыс больных) и Южная Африка (471 тыс инфицированных).

Напомним, что в Украине новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 новых случаев. За время пандемии в стране инфицированы 68 794 человека.

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