Политика Компания-оператор Nord Stream 2 пытается отменить решение Суда ЕС

2020-07-31 09:12 117
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Компания-оператор Северного потока-2 подала апелляцию на решение Суда ЕС по правилам Газовой директивы Евросоюза, сообщает Интерфакс.

"Суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - заявили в компании.

В мае Европейский суд отказался принимать к рассмотрению иск Nord Stream 2 AG.

"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, не принимается судом", - сообщили тогда в суде.

Позже выводить Северный поток-2 из-под требований Газовой директивы также отказался немецкий регулятор.

Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

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