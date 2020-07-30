Политика Задержание наемников Вагнера: МИД Беларуси вызвал на ковер послов РФ и Украины

2020-07-30 11:40 153

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины для объяснений в связи с задержанием в республике российских граждан, предположительно связанных с частной военной компанией Вагнера, – сообщает БЕЛТА.

О дальнейших мерах после задержания граждан России рассказал журналистам государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

"На сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов обеспечения системы национальной безопасности. Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа МИД по отправке запросов и приглашение послов Российской Федерации и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины", — заявил Равков.

По его словам, Лукашенко на совещании поставил ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности. Задачи в том числе касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов.

«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – констатировал госсекретарь Совбеза.

Напомним, что ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 российских боевика иностранной частной военной компании. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

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