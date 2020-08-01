В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
Таким образом вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
Желтая зона, кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает:
запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона кроме ограничений желтой зоны, предусматривает запреты:
Красная зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:
Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.
Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.
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