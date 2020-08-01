Политика Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США

2020-08-02 00:01 222

В случае если минский формат переговоров по Донбассу зайдет в тупик, его нужно изменить, считает бывший президент Украины.

Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона. Об этом, в субботу, 1 августа, он заявил в эфире Украина 24.

По словам Кравчука, если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем "будет патовая ситуация", то к переговорам будет необходимо привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - пояснил он.

При этом Кравчук отметил, что сейчас там много своих проблем, в том числе коронавирус и предстоящие выборы президента страны. Однако в перспективе он хотел бы присоединения США к переговорам.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - добавил первый президент.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на компромисс в вопросах особой системы управления и свободной экономической зоны на территории Донбасса.

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