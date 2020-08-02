Экономика Доллар сорвется в пропасть, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной после выходных

2020-08-02 13:00 648
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Курс валют в Украине 2 августа покажет планы доллара и евро, которые намерены практически «разорвать» гривну

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар после выходных начнет торги с небольшого падения: - 0,115 грн. Доллар в последний рабочий день упал еще больше, однако под конец дня сумел немного отыграться.

Евро же после выходных намерено совершить резкий прыжок: +0,2342 гривны.

Курс валют на 2 августа от регулятора:

1 доллар —27,6913 грн;

1 евро — 32,547 грн.

Российский рубль же сегодня будет торговаться еще ниже: 3,7581 гривны за десять российских рублей.

 До этого мы рассказывали, что на прошлой неделе валюта была более стабильной, чем до этого. Однако эксперты не берутся прогнозировать, как долго продержится "затишье".

К примеру, экономист Александр Охрименко заявил, что оптимальным для Украины является "коридор" доллара в районе 27,5-28 грн. И как раз сейчас все идет к стабилизации ситуации.

Эксперт Андрей Шевчишин отметил, что на валютный рынок сегодня давит ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают свою валюту и не выходят на торги.

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Доллар сорвется в пропасть, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной после выходных 2020-08-02 13:00 648
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Курс доллара в обменниках снова пошел вверх 2020-07-29 20:00 1611
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