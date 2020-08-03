Коронавирус Массовые протесты против карантина в Берлине: открыто около сотни уголовных дел

2020-08-03 10:14 324
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В столице Германии прошли массовые протесты против карантина. Во время митингов в минувший уикенд в Берлине  пострадали 45 полицейских.

По данным немецкой полиции задержаны 133 человека.

Начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений. Среди прочего начато уголовное производство за сопротивление работникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя.

Кроме того, полиция Берлина проводит предварительное расследование по использованию запрещенной законом символики.

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