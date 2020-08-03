Коронавирус Украинским водителям рекордно повысят штрафы

2020-08-03 18:30 756
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что штрафы для водителей, которые на дорогах не пропускают автомобили скорой помощи, планируют увеличить.

Об этом он рассказал во время своего брифинга.

Степанов отметил, что в Украине проблема с предоставлением каретам скорой помощи полосы для проезда стоит остро.

Как отметил министр, в этом он убедился лично, когда ездил как медик на вызовы.

«Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают скорую помощь», - отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве Украине напомнили о рекомендациях для граждан, которые помогут защитить от коронавирусной инфекции в условиях ухудшающейся эпидемической ситуации.

Также сообщалось, что Минздрав ухудшил прогноз по развитию пандемии коронавируса. За последний месяц ситуация с заболеванием значительно ухудшилась.

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