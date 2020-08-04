Политика Представитель Зеленского в Раде допустил возможность референдума по вопросам языка и изменения территорий

2020-08-04 11:15 333
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Первый зампредседателя ВРУ и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук допустил возможность вынесения на референдум вопросов об изменении территорий и "языковом законе" при определенных условиях. 

"Когда мы готовили документ, понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, в какое время живем. Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки — не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия", - сказал Стефанчук в интервью "Фокус".

Если говорить о статусе ОРДЛО, относительно которого нет единства в парламенте, представитель президента в Раде также считает, что данный вопрос может быть предметом референдума.

"Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится", - прокомментировал парламентарий возможность рассмотрения статуса ОРДЛО.

Чтобы исключить возможность манипуляций инструментами закона о народовластии, украинские законодатели учитывали как факт российской агрессии в Крыму и на Донбассе, так и опыт неудачных референдумов. Потому предусмотрена процедура обращения в Конституционный Суд. Если этого недостаточно, есть возможность обращения в Венецианскую комиссию.

Что касается изменения закона о языках при помощи референдума, Стефанчук не исключил, что такая возможность тоже появится.

"Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - отметил политик.

При этом Стефанчук напомнил, что законопроект предусматривает обязательность решений, принятых на всенародных референдумах.

Напомним, 18 июня Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

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