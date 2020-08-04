Коронавирус Немецкие медики уверены, что вторая волна коронавируса уже началась

2020-08-04 14:44 120
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В Германии началась вторая волна коронавируса, о которой ранее предупреждали эксперты. 

"Мы уже переживаем вторую волну роста", - заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, сообщает Augsburger Allgemeine.

По ее словам, вторая волна более слабая по сравнению с первой в марте - апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается.

"Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", - предупредила эксперт.

Власти уверяют, что клиники страны подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно. Напомним, в Германии зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за два месяца.

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