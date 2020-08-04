Коронавирус Пограничники объяснили, какие документы нужны для поездки в Турцию

2020-08-04 18:30 567

Укаринцы для поездки в Турцию должны иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу и страховой полис на COVID 19.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Таким образом, те, кто планируют поехать в Турцию, должен иметь с собой паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

«Страховой полис (с 1 июля вводится въезд при условии обязательного наличия страхового полиса на COVID 19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при покупке билетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии)», - говорится в п сообщении.

В пункте пропуска предусмотрено медицинское освидетельствование на предмет наличия COVID в пункте медицинского контроля.

В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

Как мы уже писали раньше, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом отметил, что рассматривает 1 июля как дату возобновления авиасообщения между странами.

Также мы писали, что с 1 июля запускаются рейсы Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель-Авив, Киев - Амстердам и Киев - Париж. Во второй половине месяца расширится эта сеть и добавятся рейсы в Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Афины, Лондон и Торонто.

В августе международные рейсы вернутся к частоте 2-3 раза в неделю по направлениям: Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинев, также будут периодические рейсы в Торонто.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире