Коронавирус Пограничники объяснили правила пропуска иностранцев в Украину

2020-08-04 19:00 366

Иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение Действуй дома.

Госпогранслужба отказывает в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены постановлением Кабмина №641 от 22 июля.

Определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции - это лица, которые пересекают госграницу и прибывают из стран или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19.

"Они обязаны установить и активировать мобильное приложение Действуй дома, а в случае невозможности его применения - выбыть на обсервацию", - объяснили в Госпогранслужбе.

В Госпогранслужбе уточнили, что самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением госграницы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения госграницы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

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