Коронавирус Израиль требует запретить хасидам массовое паломничество в Умань в сентябре

2020-08-05 13:42 258
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Властям Украины настоятельно рекомендуют запретить паломникам-хасидам посещать Умань в этом году для празднования Рош а-Шана.

Такое заявление сделало министерство здравоохранения Израиля в связи с опасениями касательно распространения коронавируса, сообщает израильское издание Newsru.co.il.

"Присутствие 30 тысяч человек на маленькой территории приведет к волне заражений коронавирусом", - подчеркнул директор отдела международных отношений израильского Минздрава, доктор Ашер Шульман.

По его мнению, избежать новой волны коронавируса можно только с помощью запрета, который должен исходить от украинских властей.

Однако в июле в министерстве иностранных дел Украины уже пришли к заключению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным.

Напомним, Рош ха-Шана - праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Рош ха-Шана обычно приходится на конец сентября — начало октября. В этом году празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана пройдет с 18 по 20 сентября. В 2019 году для празднования в Умань прибыли более 25 тысяч паломников-хасидов. 

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