Коронавирус ВОЗ раскрыл данные о коллективном иммунитете против коронавируса

2020-08-06 08:11 93
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По состоянию на начало августа коронавирусом нового типа инфицировано менее 10% населения планеты.

Как сообщила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхе, большинство исследований показывают, что "менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к коронавирусу), то есть были инфицированы".

Таким образом, до коллективного иммунитета землянам еще далеко. Его уровень, как предполагается, в районе 60-70%.

Представитель ВОЗ также добавила, что наивысший риск заразиться - у работников здравоохранения.

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