Коронавирус Число инфицированных коронавирусом в мире быстро растет

2020-08-05 13:15 279

За минувшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее.

По данным Worldometers, умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее - 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806). При этом общее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч.

За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.

В США, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 тыс. 290 при 4,9 млн заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тыс. инфицировано 2,8 млн, в Индии скончались 39,8 тыс., зафиксировано 1,9 млн случаев заражения.

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