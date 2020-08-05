Мир фото Признания астронавтов о возвращении SpaceX Dragon Crew удивили ученых NASA

2020-08-07 14:47 309

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли рассказали, что при вхождении в атмосферу Земли корабль SpaceX Dragon Crew издавал очень странные звуки, передает The Washington Post.

По их словам, корабль "словно ожил" при вхождении в атмосферу во время исторического возвращения с Международной космической станции. Звуки были похожи скорее на рычание животного, чем на работу механизма.

"Было очень комфортно проходить сквозь атмосферу, даже несмотря на то, что казалось, что мы внутри животного", - отметил Бенкен.

Астронавты также отметили, что момент отделения и выброса парашютов ощущался словно удар бейсбольной битой по спинке кресла.

После приземления на гладь океана окна были настолько обуглены, что было лишь понятно наличие дневного света, разглядеть же спасательное судно было невозможно.

Напомним, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно совершил посадку в Мексиканском заливе после полета к международной космической станции.

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