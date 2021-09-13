Мир Жесткая посадка самолета в РФ: лайнер не дотянул до аэропорта 4 км, много жертв и пострадавших

2021-09-13 10:01

Жесткая посадка самолета в России: в реанимации находятся три человека. Еще одинадцать человек находятся в стационаре.

В результате крушения пассажирского самолета L-410 в тайге Иркутской области в России погибли четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", - отмечается в сообщении.

Остальные люди травмированы. Двух человек зажало в салоне самолета, спасатели их деблокируют.

Самолет не долетел до пункта прибытия четыре километра и летел на минимальной высоте.

 

 

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