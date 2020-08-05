Экономика Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа

2020-08-05 19:00 459

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,44 коп. до 32,1788 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,59 коп. до 32,8179 UAH/EUR.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Кроме того, в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.

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