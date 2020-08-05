Коронавирус "Все в руках коронавируса". Кулеба о закрытии украинско-польской границы

2020-08-05 20:00 348
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Министр иностранных дел уверен, что со временем все перестанут ориентироваться на цифры, когда мир признает, что не может остановить вирус

Комментируя возможность закрытия украинско-польской границы, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что все будет зависеть от количества заболевших, а пока что эти цифры только увеличиваются. Об этом глава МИД рассказал в интервью Главкому.

Он подчеркнул, что количество заболевших COVID-19 растет каждый день и почти каждый день в мире устанавливается новый антирекорд заболеваемости. Поэтому пока все остается "в руках коронавируса: растут цифры - границы закрываются, падают цифры - границы открываются", - добавил он.

Также Кулеба отметил, что, возможно, со временем цифры перестанут быть определяющим фактором. По его словам, это случится, "когда мир признает, что не может остановить коронавирус и придет осознание, что с этим нужно научиться жить". Пока же ситуация далека от стабильности, а теплая погода создает обманчивое ощущение безопасности, поэтому опираться сейчас стоит только на цифры.

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