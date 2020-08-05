Коронавирус В Бейруте ввели чрезвычайное положение

2020-08-05 22:00 276



Обеспечение безопасности рекомендуют передать в руки военных властей

В Бейруте после мощного взрыва, который всколыхнул город 4 августа, ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил министр информации страны Маналь Абдель Самад в среду, 5 августа.

Этим утром Верховный совет обороны Ливана рекомендовал объявить Бейрут городом, пострадавшим от катастрофы, и ввести в нем на две недели режим чрезвычайного положения.

"Мы согласились с заявлением Высшего совета обороны, особенно в том, что касается объявления Бейрута городом, подвергшимся бедствию", - сказал он.

Обеспечение безопасности рекомендуют передать в руки военных властей.

Отмечается, что ливанское правительство поручило расследовать причины взрыва в течение пяти дней.

Напомним, что днем ранее, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в порту. Взрывная волна распространилась в центре города и пригороде, повредив здания и автомобили. В результате взрыва погибли более 100 человек, среди которых были и украинцы. 300 тысяч горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в 3 миллиарда долларов.

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