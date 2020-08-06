Мир фото Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино

2020-08-06 14:12 78
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В британском графстве Норт-Йоркшир десятилетний мальчик смог больше часа продержаться в открытом море и дождаться спасателей, следуя советам из документального фильма.

Как сообщает Daily Mail, десятилетний Равирадж Саини купался с семьей на пляже, но в какой-то момент его унесло течением в открытое море.

Семья мальчика вместе со спасателями целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.

По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации.

Если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории мог быть “совсем иным”, считают они.

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Мир

фото Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино 2020-08-06 14:12 78
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