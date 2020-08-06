Коронавирус Несмотря на COVID-19 Польша намерена 1 сентября открыть все школы

2020-08-06 10:41 231

Польша намерена полностью открыть свои школы 1 сентября, несмотря на недавний всплеск коронавирусной инфекции.

"Мы хотим, чтобы основная модель работы в новом учебном году была традиционной, когда занятия проводятся в школах", - Об этом заявил министр образования Дариуш Пионтковски.

По данным TVN24, решение о том, будут ли занятия для некоторых или всех детей проводиться дистанционно, примет директор каждого учреждения после консультации с органами образования и санитарными службами.

Для того, чтобы учеба в Польше была возможной, Минобразования вместе с Главной санитарной инспекцией и Минздравом разработали руководство по организации учебного процесса.

Одно из новых правил заключается в том, что дети в школах не будут обязанности носить маски. Рекомендуется часто мыть руки и напоминать о правилах гигиены. Учеников по возможности призвали избегать общественного транспорта, пользоваться велосипедами или идти пешком.

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