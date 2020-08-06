Коронавирус В Украине быстро растет число зараженных Covid - снова побит суточный антирекорд

2020-08-06 11:42 258

В Украине выявиллено уже почти 77 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. В течение последних суток в стране зафиксирован очередной антирекорд по количеству инфицированных: 1 318 новых случаев.

Согласно данным мониторинга СНБО, количество инфицированных Covid-19 в Украине достигло 76 808. За последние сутки умер 31 человек (всего 1819 с начала пандемии). Вылечиться от болезни удалось 42 524 пациентам (+997 за сутки).

Covid-19 продолжают болеть 32 465 украинцев. Еще у 131 177 человек есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 5 августа в мире от коронавируса умерли более 700 тыс. человек. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в США, где не стало более 160 тыс. граждан.

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