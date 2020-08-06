Политика Панама жестко запретила свои судам заходить в порты оккупированного Крыма

2020-08-06 15:46 306
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МИД Панамы будет контролировать ситуацию с заходом судов под панамским флагом в порты оккупированного РФ украинского Крыма. Нарушителей ждут серьезные санкции.

Как сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, прошли первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой, во время которых удалось договориться о трех важных решениях.

Панамскую сторону представлял заместитель главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности, в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное. Также было согласовано усилить сотрудничество Украины и Панамы в рамках международных организаций, в частности ООН.

Еще одна договоренность касалась незаконных заходов панамских судов в порты аннексированного РФ Крыма.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.

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Политика

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