В США объявили награду в 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы.
Госдеп разработал специальную программу, согласно которой предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве в избирательный процесс.
"Программа Госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США.
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