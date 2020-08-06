Политика В США объявили награду в 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

2020-08-07 13:11 159
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США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы.

Госдеп разработал специальную программу, согласно которой предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве в избирательный процесс.

"Программа Госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США.

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Политика

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