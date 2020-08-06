Политика Кравчук заговорил о новом Будапештском меморандуме

2020-08-06 20:00 312
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Если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук. "Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению первого президента, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны. Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желании", а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – резюмировал первый президент.

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