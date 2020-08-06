Гривня упала на межбанке после двухдневного роста

В четверг, 6 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,68 грн/$1 с 27,66 грн/$1 среду.
Об этом сообщают дилеры коммерческих банков.
Согласно их данным, котировки гривни к концу торгов составили 27,67-27,69 грн/$1.
По информации Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке 6 августа укрепился до 27,68 грн/$1 с 27,72 грн/$1 в среду.
Кроме того, в Нацбанке также укрепили курс нацвалюты на 7 августа до 27,6793 грн/$1 с 27,7028 грн/$1 накануне.
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