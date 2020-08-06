Спорт «Шахтер» вошел в ТОП-15 рейтинга УЕФА

2020-08-06 21:00 240
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Шахтер поднялся в топ-15 клубного рейтинга УЕФА - «горняки» обошли «Лион», «Рому» и «Наполи».

Об этом сообщает sport.ua.

Подняться на несколько строчек в таблице клубного рейтинга «Шахтеру» позволили победа над «Вольфсбургом» в матче 1/8 финала Лиги Европы и выход в четвертьфинал.

Сейчас у «горняков» 80 баллов, завоеванных за пять последних лет, в нынешнем сезоне команда набрала уже 17 баллов. За выход в полуфинал «Шахтер» может набрать 4 балла (победа - 3, плюс одно бонусное). Кроме того, участие в полуфинале, состоящем из одного матча, даст минимум 1 очко.

Ранее мы сообщали, что испанский опытный полузащитник, Давид Сильва, может перейти в итальянский клуб «Лацио».

Также мы писали, что главный тренер «Пари Сен-Жермен», Томас Тухель, хочет подписать звездного защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу. В Алабе он видит перспективную замену уже покинувшему клуб центральному защитнику парижан - Тьяго Сильве.

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